Plantel do Chaves reúne mil euros para ajudar jogadores do Campeonato de Portugal

O plantel do Chaves está solidário com os problemas financeiros que os jogadores do Campeonato de Portugal atravessam e, em conjunto, foram reunidos mais de 1000 euros que serão encaminhados para os companheiros de profissão.





O problema das dificuldades que muitos dos jogadores não profissionais atravessam desde que a competição foi interrompida começou por ser apresentado a Nélson Lenho na perspetiva de poder ajudar para minimizar os problemas e o atual diretor desportivo dos flavienses disponibilizou-se imediatamente para fazer parte de uma solução.A posterior abordagem do dirigente junto do guardião Ricardo também sensibilizou o capitão transmontano, pelo que o assunto acabou por ser discutido com naturalidade no novo 'balneário', concretamente o grupo privado que os jogadores do Chaves têm nas redes sociais para comunicarem em função do estado de isolamento.Não só cada um dos jogadores flavienses fez questão de contribuir com uma quantia do próprio bolso, como o treinador César Peixoto e restante equipa técnica também associaram-se ao movimento e contribuiram para a ajuda aos jogadores necessitados.