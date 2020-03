Plantel solidário com o Hospital de Chaves

O desporto e o futebol em particular, como se tem visto nestes dias, não fica de braços cruzados perante o alastrar da pandemia da Covid-19 no nosso país. Desta vez, foi o Chaves e o seu plantel a mostrarem-se ativamente solidários para com o hospital local, que serve as populações do Alto Tâmega e Barroso.





Há um grupo nas redes sociais que criou uma conta para onde têm chegado muito donativos, entre eles de elementos do plantel e staff técnico do Chaves, o que já permitiu a compra de muito material hospitalar, sobrando ainda 14 mil euros para compras do dia de hoje, conforme se lia, ontem à noite, na atualização do referido grupo.Diariamente, ao final do dia, é feita essa atualização do material e dinheiro já angariado. Recorde-se que há até ao momento 7 casos confirmados de infeção do Coronavírus na região do Alto Tâmega, 6 no concelho de Chaves e 1 no de Valpaços.