Platiny: «Demos uma boa resposta num grupo difícil»

Autor do primeiro golo do Chaves diante do FC Porto, Platiny assumiu que a partida foi complicada, especialmente pela forma como ainda na primeira meia hora os flavienses se viram a perder por 3-0. Ainda assim, assume, a resposta na segunda parte acabou por ser positiva.





"O jogo foi difícil, contra uma equipa forte e logo aos 25 vemo-nos a perder 3- 0. É difícil. Tentámos assimilar o que o mister pediu e penso que, num grupo difícil, demos uma boa resposta", começou por consierrar, à SportTV.Já sobre aquilo que César Peixoto disse ao intervalo, Platiny explicou que o novo técnico flaviense "pediu empenho e seriedade".A finalizar, o avançado olhou também para a Segunda Liga. "Faltam muitos jogos. Sabemos como é a Segunda Liga e vamos trabalhar o mais rápido possível para perceber os métodos e colocar em prática de janeiro para a frente."