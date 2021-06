Presidente Bruno Carvalho lidera lista única às eleições no Desportivo de Chaves

Bruno Carvalho, que lidera os destinos do Desportivo de Chaves desde 2011, encabeça a lista única às eleições para o biénio 2021/2023, anunciou esta sexta-feira o emblema da 2.ª Liga.

Em nota publicada na página oficial da rede social Facebook, o conjunto flaviense revelou que apenas uma lista foi apresentada para as eleições que se realizam em 1 de julho.

O emblema de Trás-os-Montes tinha explicado, em comunicado divulgado nas redes sociais, que as eleições irão decorrer em 1 de julho, entre as 14h e as 20h, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, no distrito de Vila Real.

Bruno Carvalho, filho do investidor do clube flaviense Francisco Carvalho, é o atual líder da direção, após ter assumido os destinos do emblema azul-grená em 2011, primeiro como presidente da Comissão Administrativa, e, a partir de 2013, como presidente da direção.

Após o ato eleitoral, está agendada, para as 21h de 1 de julho, no auditório Luís Coutinho, uma assembleia-geral extraordinária de sócios para a tomada de posse dos membros eleitos.

Na ordem de trabalhos estão ainda os pontos sobre a apresentação, discussão e votação "do orçamento e plano de atividades da direção do clube para a época desportiva 2021/2022", da "alteração do valor das quotas dos associados e das prestações da formação" e ainda "informação acerca da atualização nos números de associados".