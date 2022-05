Presidente da SAD do Chaves sobre Vítor Campelos: «Faz todo o sentido que continue»

Durante a receção do Chaves na Câmara Municipal, na manhã desta segunda-feira, Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Chaves, admitiu, em declarações a, a vontade continuar a contar com o técnico Vítor Campelos."Os sócios ontem, à chegada do plantel ao Estádio, gritaram 'Vítor [Campelos] fica'. Na minha opinião, os adeptos gritaram isso e faz todo o sentido que Vítor Campelos continuar", afirmou, admitindo que ainda não houve conversas nesse sentido: "Agora é tempo de festejar, porque merecemos, e depois iniciaremos o processo de conversas sobre renovações."Confrontado com estas declarações, o técnico do flavienses preferiu não tecer grandes comentários. "Ainda mal dormi. Agora é altura de festejar. Depois haverá tempo para falar sobre isso", afirmou.Relembre-se que antes de Vítor Campelos, o último treinador a colocar o Chaves na 1ª Liga foi Vítor Oliveira, o 'rei das subidas', que acabou por não acompanhar o clube no principal escalão do futebol português.