Regresso ao trabalho com três jogadores condicionados e dois de fora

Depois do triunfo com o Arouca, o Chaves voltou, esta segunda-feira, ao trabalho para preparar o arranque da segunda volta da Liga Sabseg, no próximo sábado, em novo jogo em casa, desta feita diante do Feirense.





Ricardo Moura, Calasan e Benny já treinaram de forma condicionada, Bura e José Gomes continuam em tratamento, enquanto Guedes já pode voltar a ser opção para Carlos Pinto, pois cumpriu um jogo de castigo na vitória diante dos arouquenses.