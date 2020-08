Regresso do Chaves à Primeira Liga nas mãos da justiça

O Desportivo de Chaves poderá estar de voltar à Liga NOS devido a nulidades processuais do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e uma decisão do TCA Sul – Tribunal Central Administrativo (TCA- Sul). Esta decisão poderá também acabar com a possibilidade do Vitória de Setúbal ficar na Liga.





A SAD dos flavienses nunca perdeu a esperança nem desistiu do processo e para além de quererem jogar na Liga, querem ser indemnizados.O processo é complexo e resulta de vários processos, em vários tribunais onde nem Liga Portuguesa de Clubes Profissional (LPFP), fica isenta de culpas.O incumprimento do Vitória de Setúbal dos pressupostos financeiros exigidos pela Liga, ano após ano, é alvo de queixas e reclamações por vários clubes por alegadas dívidas que o impossibilitaria de disputar as provas profissionais, mas o certo é que o clube continuou sempre na prova.Para Francisco José Carvalho, presidente da SAD flavienses a "posição do Chaves é bem clara e por acreditarmos que temos razão nunca desistimos do processo e recorremos aos tribunais civis".Segundo o líder dos transmontanos, "muito dificilmente as decisões poderão ter efeitos nesta temporada, mas não vamos desistir de que a verdade seja reposta pois toda esta situação que hoje vivemos é o resultado de vários precedentes que ao longo dos anos beneficiaram o emblema sadino. O resultado de tapar o sol com a peneira pois nem sempre o gato escondido com rabo de fora dá bom resultado".A Rádio Regional avançou com pormenores processuais e garantem que "o terceiro Processo Especial de Revitalização (PER) foi apresentado em janeiro de 2019 mas só no último dia útil de junho é que chegou ao juiz titular do processo. O Vitória de Setúbal SAD teria então que fazer prova que, até 18 de junho de 2019, não tinha dívidas, nomeadamente a atletas, treinadores, funcionários, Autoridade Tributária (AT), Segurança Social e até a Liga Portuguesa de Clubes Profissional (LPFP). Acontece que a 18 de junho de 2019, o terceiro PER do VFC não estava sequer aprovado, e, portanto as dívidas estavam vencidas e a SAD sadina em situação de incumprimento."RECORD sabe que ainda não há qualquer decisão de fundo do TCA SUL, mas que face ao alegado pelos "Valentes Transmontanos" no recurso - nulidade por omissão de pronúncia no acórdão do TAD - e de acordo com o n.º 1 do artigo 145, do CPTA (Código Procedimento dos Tribunais Administrativos) e do estatuído no n.º 5 do artigo 617, do CPC (Código Processo Civil) de 2013, ordenou a remessa dos autos a este Tribunal de Desporto para que se pronuncie (colégio arbitral) sobre a mesma e que quando os autos forem remetidos ao TCA Sul, sejam acompanhados do respectivo processo administrativo.