Relvado do Chaves gelado

A pouco mais de 4 horas do início do encontro entre o Chaves e o Farense, referente à 15.ª jornada da Liga Portugal 2 Sabseg, este é o aspecto do relvado do Estádio Municipal Eng.° Manuel Branco Teixeira, com -2ºC.As temperaturas negativas que se tem feito sentir na cidade flaviense gelaram completamente o tapete verde dos Valentes Transmontanos, que já ontem tiveram que realizar o seu último treino, antes do jogo, no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, devido ao gelo.O sol começa, por esta altura, a mostrar-se pelo que a partida não está em risco.