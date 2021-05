Renovações avançam no Chaves

A renovação do plantel flaviense está a ser preparada cautelosamente pela SAD, equipa técnica e restantes responsáveis pelo futebol profissional e nos próximos dias o emblema transmontano deve começar a oficializar a esperada sequência de renovações com vários dos jogadores em final de contrato.

Os flavienses terminaram a temporada apenas com 13 elementos vinculados para a próxima temporada, pelo que o principal assunto discutido nas reuniões diárias que o técnico Vítor Campelos tem realizado com a administração centrou-se, naturalmente, no reforço da espinha dorsal da equipa.

Objetivo que deverá sofrer evoluções na próxima semana, na certeza de que também há jogadores com contrato que estão a ser cobiçados por emblemas de escalões superiores.