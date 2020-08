Resposta do plantel do Chaves agrada ao técnico

Apesar de o Chaves ter tido algumas semanas de preparação conturbadas - o facto de Carlos David ter testado positivo para Covid-19 obrigou o clube a fazer várias alterações em termos de treino -, a verdade é que as indicações dadas pelo plantel têm agradado a Carlos Pinto.

Os flavienses somaram dois triunfos em outros tantos jogos de preparação e o plantel parece estar a assimilar as ideias de jogo do treinador. Na quarta-feira, os transmontanos receberam e venceram o Vizela por 1-0, com um golo de André Luís. Anteontem, a equipa deslocou-se a Matosinhos e venceu o Leixões por 3-1. Carlos Pinto ainda não contou com Nuno Coelho, que está a gozar férias, nem com Nicolas Reis, que se encontra a cumprir o plano de contingência da DGS. Esta semana, o plantel do Chaves, que ainda não está fechado, vai jogar com o FC Porto B.