Roberto cada vez mais decisivo

Com o Chaves a viver um grande momento de forma, Roberto tem assumido um papel de destaque nas últimas jornadas no conjunto flaviense. Tal facto é comprovado pelos números do avançado.





Na últimas três jornadas, Roberto marcou três golos e contribuiu de forma direta para duas vitórias e um empate da turma liderada por Vítor Campelos. Com o novo técnico, de resto, o ex-Estoril já tinha apontado um golo, na altura frente ao Cova da Piedade. A estes números juntam-se os dois tentos que apontou sob o comando técnico de Carlos Pinto.Depois de duas épocas de bom nível ao serviço do Estoril, onde apontou 28 golos, Roberto promete ser uma peça importante da luta pela subida dos transmontanos.