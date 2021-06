Rúben Pereira apresentado como reforço do Chaves

Rúben Pereira, defesa-central de 23 anos, oriundo da Sanjoanense, foi apresentado como reforço do Chaves para a próxima temporada.





Natural de Espinho, o jogador foi um dos destaques do Campeonato de Portugal na temporada passada.Ao longo do seu percurso Rúben Pereira passou pelos escalões de formação do Benfica, do Boavista e do Rio Ave. Na última temporada realizou 29 jogos com a camisola da Sanjoanense no Campeonato de Portugal.