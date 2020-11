SAD do Chaves nota que Vítor Oliveira fica "na história do clube"

O presidente da SAD do Desportivo de Chaves, Francisco José Carvalho, realçou que o treinador Vítor Oliveira, que morreu este sábado, aos 67 anos, fica para sempre "na história do clube", no qual alcançou uma subida à 1.ª Liga.

"Ficou na história do clube e da nossa gestão, pois foi com ele que conseguimos colocar o Desportivo na I Liga", recordou à agência Lusa Francisco José Carvalho, filho do investidor Francisco Carvalho, família que gere o clube desde 2011.

Na temporada 2015/2016, o Chaves contratou Vítor Oliveira, que 'devolveu' o emblema de Trás-os-Montes ao principal escalão, 17 anos depois da última presença.

"Era um homem com 'H' muito grande, vai deixar muitas saudades, ainda não acredito que ele faleceu", acrescentou.

O presidente da SAD salientou ainda que após aquela temporada ficou uma ligação de amizade entre a família, o clube e a cidade para com o técnico.

"Era uma pessoa, a nível profissional, que não deixou dúvidas, era o rei das subidas. A nível pessoal era amigo do amigo, onde treinou deixou amizades. Em Chaves, deixou amigos na cidade, entre os sócios", sublinhou.

Com o emblema transmontano novamente no segundo escalão, Francisco José Carvalho referiu ainda que seria uma boa forma de homenagear Vítor Oliveira o clube garantir o regresso à I Liga: "Sempre deixou claro que o Desportivo devia estar no principal escalão", recordou.

Na conta oficial no Facebook, o Desportivo de Chaves já tinha manifestado, em comunicado, o "profundo pesar pela morte inesperada" de Vítor Oliveira.