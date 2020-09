Samu está recuperado da Covid-19 e já treina no Chaves

Samu está recuperado da Covid-19 e regressou esta sexta-feira aos treinos no Chaves. "O guarda-redes cumpriu todos os critérios de cura definidos pela Direção-Geral da Saúde [DGS], tendo regressado aos trabalhos da equipa esta manhã", pode ler-se na página de Facebook do emblema transmontano.

Carlos Pinto ganha assim mais uma opção para preparar o próximo encontro do Chaves na 2.ª Liga, com a receção ao Cova da Piedade no próximo domingo (18 horas).