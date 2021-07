Samu renova com o Chaves até 2024

O Chaves anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com Samu para a renovação de contrato do guarda-redes. O jovem, de 22 anos, fica assim ligado aos flavienses até 2024.





Chegado ao clube em 2018, proveniente do Mondinense, Samu começou por ser utilizado no Chaves Satélite. Na época passada, o luso-francês fez um jogo pela equipa principal do Chaves.Neste momento, Vítor Campelos conta com Paulo Vítor, Ricardo Moura, Samu e Tomás Igreja para a baliza.