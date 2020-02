Simão é dúvida para Penafiel

Segunda-feira, o Chaves encerra a 21ª jornada da 2ª Liga em casa do Penafiel e César Peixoto não sabe se poderá contar com Simão. O lateral-esquerdo contraiu uma entorse no pé esquerdo após o seu jogo de estreia pelos transmontanos, diante do Mafra, e falhou a receção à Académica.





O camisola 13 está, por essa razão, em dúvida. Quer Simão esteja disponível ou não a tempo do embate no Estádio Municipal 25 de Abril, José Gomes deverá voltar a assumir a lateral esquerda da defesa flaviense