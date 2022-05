Tony aponta Chaves à subida: «O futebol português precisa de equipas assim»

Numa altura em que as hostes transmontanas se unem em redor do último esforço do Chaves para conseguir o acesso à Liga Bwin, Tony, antigo jogador, será mais um a apoiar os flavienses no playoff frente ao Moreirense. “É o meu clube, o da minha terra. O meu filho é do Chaves”, confessou, em declarações a Record, o antigo lateral-direito que estará nas bancadas do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira.

Na opinião de Tony, que deixou recentemente o cargo de treinador-adjunto de António Conceição na seleção dos Camarões, em caso de subida, o Chaves estará apenas a retomar um lugar que é seu. “O Chaves é um clube histórico e merece um lugar no principal escalão”, afirmou, antes de traçar uma comparação com o V. Guimarães, onde também jogou: “Há uma enorme semelhança entre o Chaves e o V. Guimarães. São clubes representam uma região e onde as pessoas vivem o clube. As pessoas aqui não são dos grandes, são do Chaves. O futebol português precisa de equipas e regiões assim.”

Com os bilhetes para os visitantes já esgotados, a expectativa é que haja casa cheia para a 1ª mão do playoff, sendo que o antigo jogador, que representou o Chaves entre 2001 e 2006, espera que o público carregue a equipa para o seu objetivo. “Espero um jogo com bom ambiente. O Chaves tem tudo a ganhar e o Moreirense tem tudo a perder. A meu ver é, assim que se tem de trabalhar o jogo a nível emocional. É essa a mensagem que se tem de fazer passar”, frisou.

“Acho que o Chaves tem de ter um grande equilíbrio emocional e muita garra. Vai ter de saber gerir as emoções, porque o apoio das bancadas vai existir sempre. As pessoas aqui apoiam, mas também exigem que se dê tudo em campo”, terminou.

Fortaleza de Vítor Campelos

Frente a uma equipa que já orientou, na época 2019/20, o técnico Vítor Campelos vai tentar manter o seu registo quase perfeito a jogar em frente aos seus adeptos na presente temporada. Nos 18 jogos disputados em casa até ao momento em 2021/22, os flavienses perderam apenas duas vezes, sendo que uma dessas derrotas foi logo na primeira partida da temporada, frente ao Farense, na Allianz Cup.

Para a Liga Sabseg, apenas o Mafra conseguiu vencer no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira. Foi no já longínquo mês de novembro, por 1-0, com um golo de penálti. Nos restantes encontros, o Chaves somou 14 vitórias e apenas dois empates, o último dos quais na penúltima jornada, frente ao E. Amadora, com um penálti desperdiçado em cima do apito final, o que valeu a queda da equipa para o 3º lugar.

Hugo Miguel nomeado

A arbitragem do jogo da 1ª mão do playoff estará a cargo de Hugo Miguel, com o auxílio de Hélder Malheiro no VAR. A nomeação não caiu bem junto dos adeptos do Chaves que ainda recordam o polémico Rio Ave-Chaves, da época 2017/18, um jogo com duas expulsões para os transmontanos e dois penáltis para os vilacondenses, que acabaram por vencer a partida e praticamente afastar os flavienses, na altura orientados por Luís Castro, da corrida pelos lugares europeus.