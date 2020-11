Três juniores promovidos ao plantel principal do Chaves

João Miguel, André Quierós e João Pereira, elementos da equipa de juniores do Chaves, vão passar a treinar com o plantel às ordens de Carlos Pinto. Depois de ter perdido alguns valores da formação no último verão, os flavienses parecem agora fazer uma aposta mais declarada nos atletas das camadas jovens.





A medida está também relacionada com o facto de as competições dos escalões de formação estarem suspensas. Dessa forma, os jovens em questão não perdem ritmo competitivo e podem crescer junto do plantel sénior.No plano desportivo, o Chaves continua a preparar o regresso ao campeonato. Os transmontanos enfrentam o Casa Pia na próxima jornada da 2ª Liga.