Trio do Chaves é baixa para o jogo com o Nacional

O Chaves continua a preparar a deslocação ao terreno do Nacional, sendo quase certo que Vítor Campelos não poderá contar com três jogadores para a partida desta segunda-feira. Nesse sentido, Juninho, Bruno Teles e Obiora não devem viajar para a Madeira para o restante plantel.O trio está a contas com problemas físicos e não deve recuperar a tempo do próximo jogo do campeonato. De resto, esta é uma situação que não é propriamente novidade, isto na medida em que os três jogadores já tinham falhado a partida da última jornada, no caso frente ao Trofense.Neste momento, o Chaves ocupa o 10º lugar da Liga Sabseg.