Vítor Campelos: «A palavra de amanhã é superação»

O treinador do Chaves Vítor Campelos demonstrou estar bem consciente da missão da equipa nesta quinta-feira, frente ao Ac. Viseu, explicando que nada mais interessa a não ser a vitória.





"Estamos preparados para dar uma boa resposta amanhã com um sentido: focados exclusivamente na vitória, porque é o único resultado que nos interessa".Em relação aos casos de Covid-19 que tem assolado o plantel, o que impediu a equipa de estar a 100 por centro diante do Feirense, Vitor Campelos transmitiu calma e concentração."A situação está a ficar mais desanuviada, apesar de termos alguns jogadores convocados só com um ou dois treinos, mas temos que pensar exclusivamente na vitória porque todos os clubes vão ter situações de covid durante a época-. Esperemos que a nossa já tenha passado", adiantou o técnico dos flavienses.Nesse sentido, vincou "A palavra de amanhã é superação a essas mesmas situações", não esquecendo o dever da equipa aos adeptos da casa: "(…) vamos fazer de tudo para ganhar os 3 pontos e brindar os adeptos com uma boa exibição".Por fim, Vítor Campelos reforçou a necessidade de continuar a trabalhar para regressar rapidamente às vitórias, ao admitir que a equipa "vai melhorar a qualidade e a intensidade de jogo, e os jogadores vão treinar com mais intensidade e assiduidade do que têm feito até aqui".