Vítor Campelos antevê duelo com Trofense: «O jogo em Penafiel serviu de lição»

Apesar da vitória convicente diante do líder Casa Pia na última ronda, o desaire na visita ao Penafiel continua bem presente na mente do técnico Vítor Campelos, que espera que a equipa do Chaves tenha aprendido a lição com esse jogo."Temos de dar uma imagem diferente daquela que demos no último jogo fora de casa. O jogo em Penafiel serviu de lição e temos de ser tão fortes fora como em casa e tenho a certeza que amanhã vamos dar uma boa resposta, porque vamos ter muito apoio dos nosso adeptos", afirmou o técnico.Vítor Campelos voltou a enaltecer os fatores-chave para os flavienses voltaram a vencer. "Temos de ser uma equipa humilde, concentrada, organizada, respeitando o adversário, se quisermos sair da Trofa com um bom resultado.Faltam 720 minutos para acabar a época. Sabemos da importância de todos os jogos e este é o mais importante por ser o próximo", frisou.O Chaves visita o Trofense este domingo, pelas 18 horas.