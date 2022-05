Vítor Campelos: «As finais são para se ganhar, mais do que para se jogar»

Vítor Campelos, que no inicio da temporada se debateu com grandes problemas físicos no seu plantel e devido à Covid-19, teve treinos com apenas 14 jogadores, chega à ultima jornada da Liga Portugal Sabseg a depender apenas de si para garantir a promoção ao patamar mais alto do futebol nacional e se o arranque foi repleto de contrariedades apresenta-se em Vila do Conde frente ao Rio Ave, na máxima força, sem castigados e sem lesionados, com a moral em alta."Temos uma final pela frente e as finais são para ser ganhas mais do que jogadas. Como é óbvio vamos respeitar o nosso adversário, mas estamos confiantes e imbuídos num espírito muito positivo, preparados para fazer um bom jogo em Vila do Conde", começou por dizer o técnico dos flavienses na conferência de antevisão ao jogo de amanhã.Sem poder contar com a já habitual mancha azul-grená na bancada, devido às limitações das bancadas do Estádio dos Arcos, Vítor Campelos, que só pode contar com pouco mais de 200 adeptos, confia no seu apoio que tão importante foi durante toda a época. "Tenho a certeza de que os que estiverem em Vila do Conde vão ser bons, são os possíveis e vão ser um apoio extremamente importante. Dentro do campo vamos dar o melhor para representarmos os flavienses e os transmontanos em geral para darmos uma alegria aos que mesmo assim vão conseguir lá estar, mas ainda mais a todos os outros que apoiam de Trás-os-Montes e dos quatro cantos do mundo".O técnico sente o grupo confiante e com muita alegria. "Eles tem consciência da importância deste jogo e preparamos o jogo com todo o detalhe. Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas também muito otimistas do que queremos fazer e repito que as finais mais do que jogar são para ganhar", concluiu Vítor Campelos.