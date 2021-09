Vítor Campelos: «As vitórias dão sede de mais vitórias»

O treinador do Chaves, Vítor Campelos, revelou estar ciente das dificuldades que o Felgueiras apresenta, até pelo registo imacolado e sem derrotas que apresenta na Liga 3.





"É uma das boas equipas da terceira liga, mas também queremos dar continuidade aos nossos resultados, às vitórias, e vamos a Felgueiras fazer um bom jogo, com respeito pelo adversário", encarou o líder dos valentes transmontanos.No que respeita à Taça de Portugal, o técnico flaviense foi claro: "é a prova rainha do nosso país, e queremos chegar o mais longe possível. Sabemos que amanhã tem que entrar um Chaves muito forte, a respeitar o adversário, e entendemos que amanhã vamos ter dificuldades, mas estamos preparados para os contrariar".Já sobre o estado mental do seu plantel, Vítor Campelos assegurou que estão "motivados": "As vitórias dão sede e vontade por mais vitórias, todos trabalham muito bem. Senti o plantel confiante, sabendo de antemão das dificuldades que vamos encontrar".