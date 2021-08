Vítor Campelos com boas perspetivas para o arranque da época

O Chaves está a preparar com o máximo afinco o início da nova época e o técnico Vítor Campelos não esconde o desejo de vencer o encontro contra o Varzim, começando da melhor forma a época.





"As perspectivas são boas. Estamos otimistas e confiantes. Temos estado muito bem desde o início da época", referiu o treinador na antevisão à partida, antes de destacar a importância da chegada dos novos jogadores e a necessidade destes assimilarem bem as ideias de jogo.Vítor Campelos mostrou-se também interessado em contar com o apoio dos adeptos na Póvoa do Varzim. "Confesso que estou curioso para ver a presença dos nossos adeptos, porque é a primeira vez que os vamos ter na bancada, e tenho a certeza que eles nos irão apoiar", afirmou.Já João Teixeira, médio dos flavienses, está focado num bom começo de época. "O grupo está bom, confiante e trabalhou bem esta semana para entrarmos neste jogo com o pé direito", começou por dizer. "Espero ajudar o Desportivo o máximo possível e conquistar vitórias atrás de vitórias. Que seja uma boa época, tanto individualmente como, acima de tudo, coletivamente", garantiu o número 10.O GD Chaves enfrenta o Varzim no sábado, às 14 horas.