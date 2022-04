Vítor Campelos confiante para "jogo de exigência máxima" frente ao Farense

A três do jornadas do final do campeonato, o Chaves pode já garantir, com uma vitória no terreno do Farense, este sábado, que, na pior das hipóteses, vai disputar o playoff de acesso à Liga Bwin. Ainda assim, os flavienses dependem apenas de si para conseguir a subida de forma direta, como relembrou o técnico Vítor Campelos no lançamento do jogo."Faltam 3 jogos e sabemos que só dependemos de nós, mas neste momento só pensamos jogo a jogo", começou por dizer, antes de perspetivar o próximo duelo na Liga Sabseg: "Vamos defrontar um adversário que tem um excelente plantel. Estamos confiantes mas sabemos que o jogo é de exigência máxima".A visita do Chaves ao Farense está marcada para este sábado, pelas 11 horas.