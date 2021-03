Vítor Campelos: «Creio que foi uma vitória justa»

Na conferência de imprensa após ter alcançado a primeira vitória enquanto treinador do Chaves, Vítor Campelos salientou a justiça do resultado: "creio que foi uma vitória justa pelo que na primeira parte, já que, para além do golo, tivemos mais uma ou outra situação em que podíamos ter ampliado a vantagem. É a primeira vez, desde que aqui estou, em que não corremos atrás do prejuízo. Contra o Cova da Piedade e com o Vizela estivemos a perder e tivemos espírito para contrariar o resultado desfavorável. Hoje senti que entramos muito bem no jogo. Uma equipa a jogar com as ideias que nós já estamos a implementar e com boa qualidade de jogo".

Sobre a segunda parte, o técnico notou os seus jogadores algo intranquilos por quererem voltar a vencer: "senti que na segunda parte os jogadores quiseram agarrar-se muito à vitória. Algumas vezes devíamos ter tido mais tranquilidade, ter trabalhado mais a bola, ter mais posse de bola porque é essa a equipa que nós queremos e vamos ter no futuro, mas compreendo que os jogadores estavam ansiosos e famintos duma vitória porque já há algum tempo que ela nos anda a escapar e já temos feito muito para que ela nos possa sorrir. Muito satisfeito pela determinação e atitude dos jogadores".

"No cômputo geral penso que é uma vitória justa por aquilo que fizemos. Sem embargo, também uma palavra para a UD Oliveirense que é uma equipa muito competitiva, bem organizada e que nos criou dificuldades", concluiu o treinador.