Vítor Campelos deixa o alerta: «Sabemos que a Académica vem aqui sem pressão»

Atualmente no 3º lugar da Liga Sabseg, o Chaves prepara-se agora para receber a Académica, que já viu consumada a descida de divisão. Apesar disso, Vítor Campelos alertou para os perigos que esta partida representa."No início da época muita gente dizia que a Académica tinha construído um plantel que iria lutar pelos lugares cimeiros. Para além disso, lembro-me de o treinador dizer que a equipa queria melhorar a classificação da época passada, portanto o objetivo passava pelos três primeiros lugares. Isso demonstra bem a vontade e a valia do plantel da Académica. Por um motivo ou por outro as coisas não aconteceram dessa forma, mas sabemos que a Académica vem aqui jogar sem pressão nenhuma. Temos de ser um Chaves dentro do que temos sido, humildes, trabalhadores e convictos da nossa valia. Jogando em casa queremos muito ficar com os três pontos", referiu o treinador aos meios do clube.O início do encontro está agendado para as 14 horas deste sábado.