Vítor Campelos 'desconfia' do lanterna-vermelha FC Porto B: «Estamos mais do que precavidos»

Após três empates, a primeira vitória de Vítor Campelos ao comando do Chaves surgiu, na última jornada da Liga Sabseg, em casa da UD Oliveirense (1-0). Agora, resta ao treinador vencer pela primeira vez na condição de visitado, isto em ordem a aproximar-se dos lugares de subida. Para isso terá de bater o lanterna-vermelha, FC Porto B, ao início da tarde deste domingo.





"É mais um adversário difícil, como são todos da 2.ª Liga. O FC Porto B é uma equipa jovem, recheada de bons valores. Estamos mais do que precavidos. A qualidade do FC Porto B não é condizente com o lugar que ocupam. Durante esta semana preparámos bem este jogo. Vamos tentar ficar com os três pontos", antecipou o treinador dos flavienses, em declarações aos meios do clube.A 10 pontos dos postos de subida direta, Vítor Campelos tem noção da dimensão árdua da tarefa que tem entre mãos, pelo que opta por uma abordagem moderada ao futuro imediato. "Cada jogo tem a sua história e por isso é que o futebol é apaixonante. Por milhares de jogos que vejamos, nunca encontramos um jogo igual. Como é óbvio, os bons resultados trazem mais confiança. Jogo a jogo iremos e no final faremos as contas", disse ainda.Para o desafio marcado para as 14.00 horas deste domingo, o Chaves apresenta um total de sete baixas. Bura, Calasan, Zé Tiago, Juninho Vieira, Jonathan Toro e William estão com problemas físicos, enquanto João Correia vai cumprir castigo por ter atingido uma série de cinco cartões amarelos.