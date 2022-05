Vítor Campelos distinguido como o melhor treinador de abril na Liga Sabseg

Depois da atribuição do prémio de melhor avançado de abril na Liga Sabseg a Wellington, também o técnico do Chaves, Vítor Campelos, recebeu a respetiva distinção alusiva ao mesmo período, reunindo 38,27 por cento das preferências na votação levada a cabo pelos colegas de profissão.Durante o mês passado, o treinador dos valentes transmontanos conduziu a equipa a cinco vitórias em cinco encontros, um registo 100 por cento vitorioso alicerçado nos dez golos marcados e apenas três sofridos.Os restantes lugares do pódio foram ocupados por Filipe Rocha, do Penafiel, e Rui Borges, do Nacional, que reuniram, respetivamente, 14,81 por cento e 12,96 por cento das escolhas.Vítor Campelos já tinha sido eleito o melhor treinador da 2ª Liga em dezembro e janeiro.