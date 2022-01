Vítor Campelos e a distinção de Treinador do Mês da Liga Sabseg: «É um prémio que é coletivo»

Com o clube flaviense a atravessar um bom momento de forma e a reentrar na luta pela subida de divisão, Vítor Campelos quis enaltecer que este prémio é fruto do trabalho de toda a equipa. "É um prémio que é coletivo, e que não é só do treinador, mas de toda a equipa técnica e de todas as pessoas que trabalham connosco no dia a dia, incluindo os jogadores. Eles são a força motriz de termos recebido este prémio", referiu.Apesar da senda de bons resultados, o treinador do clube flaviense confessou que gostaria de receber o prémio outra vez, isto porque seria sinal de que o clube estaria na senda dons bons resultados. "Apesar de estarmos satisfeitos por receber este prémio, ainda falta muito campeonato e ficaria muito agradado se no final da época recebesse outra vez o prémio. Era sinal de que tínhamos feito uma época fantástica", concluiu.João Teixeira também já recebeu distinção de médio do mês na Liga Sabseg. "Foi um mês muito bom para nós, com o qual chega o reconhecimento individual, que eu agradeço. Acima de tudo, o que prevaleceu foi o trabalho coletivo porque foi um mês ótimo para nós, só com vitórias, e isso foi o mais importante. Fui só mais um a contribuir para o sucesso da equipa", destacou o médio de 27 anos. O jogador português, que vai na quarta temporada no Chaves, já igualou o melhor registo no número de golos (quatro), bem como superou as assistências, contanto já com cinco.