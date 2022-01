Vítor Campelos e a paragem enfrentada pelo Chaves: «Foi quase uma pré-época»

Depois de 28 dias sem competir devido ao facto de os adversários, Rio Ave e Varzim no caso, terem enfrentado surtos de Covid-19, o Chaves regressa à competição nesta segunda-feira. Na antevisão do encontro, Vítor Campelos deu voz à ambição dos flavienses."A preparação para a temporada costuma acontecer antes da época, mas nós tivemos aqui uma paragem imposta que quase nos pareceu uma pré-época. Temos um jogo difícil, contra um adversário histórico e valoroso, tal como demonstrou aqui na 1ª volta. Teremos de ser um Chaves no nosso melhor nível e no máximo da nossa concentração. Só um Chaves concentrado e com atitude é que poderá levar de vencido o Leixões", referiu o técnico.O início do encontro está agendado para as 20h15 desta segunda-feira.