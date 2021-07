Vítor Campelos e o duelo com o Farense: «Preparados para fazer um bom jogo»

Na antecâmara do primeiro jogo oficial da época, frente ao Farense e a contar para 1ª eliminatória da Taça da Liga, o técnico Vítor Campelos garantiu que ter uma equipa pronta para dar o máximo, apesar ainda estar em fase de crescimento.





"Estamos preparados para fazer um bom jogo, respeitando muito o nosso adversário. É o primeiro jogo oficial, mas para além do jogo de amanhã, estamos numa fase de crescimento, com muitos jogadores novos que chegaram à equipa ", afirmou o treinador. Apesar da fase inicial da preparação, Vítor Campelos explicou que a equipa está a crescer e a preparar-se para "todas as competições que se vão aproximar" e "fazer uma boa época".Já Luís Rocha, um dos capitães dos flavienses, previu um jogo exigente e lamentou a ausência dos adeptos. "Será um jogo difícil, mas um jogo que é para se ganhar, para ser bem jogado e que seja um bom espectáculo. Infelizmente, não vamos poder contar ainda com os nossos adeptos, o nosso 12º jogador, que em breve teremos nas nossas bancadas e que serão importantes para o nosso Chaves", salientou.O encontro está marcado para as 18 horas deste sábado.