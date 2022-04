Vítor Campelos e o jogo com o Nacional: «Teremos de ser um Chaves ambicioso e muito organizado»

Consciente da importância de todos os encontros nesta reta final de campeonato para os objetivos do clube, envolvido na luta pelos lugares de subida, Vítor Campelos, técnico do Chaves, quer a melhor versão dos flavienses para conquistar os três pontos na deslocação a Mafra."É a primeira das seis finais que faltam até ao final do campeonato. É um jogo, como todos, extremamente importante, ainda mais por estarmos no final da época. Sabemos que teremos de ser um Chaves muito ambicioso, bastante positivo e com uma imagem de grande trabalho e grande concentração, muito organizado para levar de vencido o nosso adversário", referiu o treinador, antes de manifestar a vontade de voltar às vitórias nos jogos fora de casa."Estamos confiantes por aquilo que temos trabalhado ao longo da semana. Temos de rectificar algumas coisas que temos feito fora de casa e, desde o primeiro minuto de jogo, teremos de ser uma equipa sempre com os olhos colocados na vitória, porque queremos muito os três pontos", frisou.O Chaves visita o Mafra este sábado, pelas 14 horas, em jogo da 29º jornada.