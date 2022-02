Vítor Campelos eleito o melhor treinador de janeiro da Liga Sabaseg

Depois de ter sido eleito o melhor treinador da Liga Sabseg em dezembro, Vítor Campelos voltou a repetir o feito em janeiro. Desta forma, o técnico vê a bom campanha coletiva do Chaves ter repercussões também no plano individual.O timoneiro dos flavienses conseguiu 32,72 por cento dos votos, superando a concorrência de Filipe Martins, do Casa Pia (20,99 por cento dos votos), de Luís Freire, do Rio Ave (10,49 por cento dos votos). No período em questão, o Chaves empatou um jogo e venceu outro.A distinção de Vítor Campelos acontece depois de Alexsandro, João Teixeira e Wellington terem conquistado o prémio de melhor defesa, médio e avançado, respetivamente, da competição.