Vítor Campelos eleito treinador do mês da Liga Sabseg

Vitor Campelos, de 46 anos, recebeu, esta quinta-feira, o prémio de melhor treinador do mês de dezembro. Com um registo 100% vitorioso, nos quais três deles fora de casa, Vítor Campelos colocou os transmontanos a todo o gás, aproximando-se dos lugares cimeiros da Liga Sabseg.Vítor Campelos recebeu 34,72% dos votos, superando o agora treinador da equipa principal do Benfica, Nélson Veríssimo, que conseguiu 21,53%. Rui Ferreira, do Feirense, fechou o pódio com 12,50% das escolhas.