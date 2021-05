Vítor Campelos: «Enquanto for matematicamente possível acreditamos no playoff»

Atualmente no 6º lugar da tabela classificativa, o Chaves parece partir ligeiramente atrás na luta final pela subida de divisão. Apesar disso, Vítor Campelos mantém a esperança.





"É o último jogo em casa, mas, enquanto for matematicamente possível ainda acreditamos no playoff. Será um jogo competitivo, temos preparado bem o jogo e queremos dar continuidade aos bons resultados que temos conseguido em casa", começou por referir o técnico.Lamentando o facto de não poder contar com o plantel na máxima força e elogiando o profissionalismo dos seus jogadores, o técnico explicou ainda o que espera do adversário deste sábado: "O Leixões é uma equipa bastante aguerrida e que procura muito a profundidade. Mesmo assim, sabemos o que temos de fazer para levar de vencido este nosso adversário. Estamos mais do que preparados para fazer um bom jogo e ficarmos com os três pontos".O início da partida está agendado para as 11 horas deste sábado.