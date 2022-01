Vítor Campelos espera equipa "à imagem dos Valentes Transmontanos" frente ao Feirense

Depois de quase um mês sem competir, devido a uma sequência de jogos adiados, o Chaves regressou à Liga Sabseg com um empate no terreno do Leixões. No domingo, 43 dias depois do último encontro disputado diante dos seus adeptos, os flavienses contam com esse apoio para os ajudar a obter um resultado positivo frente ao Feirense."Já temos saudades de jogar em casa perante os nossos adeptos", começou por dizer o técnico Vítor Campelos, na antevisão ao encontro. "A presença deles será fundamental, contamos com eles e espero que sejam o 12º jogador desde o primeiro até ao último minuto", continuou.Sobre o duelo com os fogaceiros, atuais terceiros classificados da Liga Sabseg, o treinador do Chaves quer uma equipa concentrada na conquista dos três pontos. "Vamos enfrentar um adversário valoroso, competitivo, e por isso vamos ter de ser uma equipa à imagem dos Valentes Transmontanos, organizada, com confiança e responsabilidade, agressiva nos duelos e colocando em prática o que temos treinado. Respeitamos o adversário, mas temos a cabeça nos três pontos", frisou.O Chaves recebe o Feirense este domingo, pelas 14 horas.