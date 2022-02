Vítor Campelos: «Espero que o detalhe e o pormenor pendam a nosso favor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo de acerto de calendário devido à covid-19, o Chaves defronta o Rio Ave. A equipa orientada por Vítor Campelos vem de uma boa série de resultados, com sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos. Ainda assim, o treinador flaviense alerta para o elevado grau de dificuldade da partida."É mais um jogo, como todos os do nosso campeonato, de grau de dificuldade elevado. Sabemos que vamos defrontar um adversário valoroso mas também estamos preparados, estamos confiantes. É um jogo de exigência máxima e espero que amanhã o detalhe e o pormenor pendam a nosso favor", afirmou o técnico.As ausências na equipa não preocupam Vítor Campelos, que reforça que "independentemente de quem possa jogar, com toda a certeza, vai fazer um bom jogo."O treinador dos flavienses deixa ainda um repto aos adeptos: "O apoio deles será extremamente importante amanhã, como em todos os jogos que faltam até ao final da temporada".O jogo, a contar para a jornada 17 da Liga Sabseg, tem início esta quinta-feira pelas 18 horas.