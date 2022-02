Vítor Campelos faz "balanço positivo" depois de um ano à frente do Chaves

Durante a antevisão ao duelo desta segunda-feira com o Vilafranquense, o técnico Vítor Campelos, que cumpriu recentemente um ano completo no comando do Chaves, fez um balanço do seu trabalho à frente dos flavienses."Estou contente e grato por estar aqui há um ano. Gosto muito de estar aqui e o sentimento é recíproco entre mim e o clube. Faço um balanço extremamente positivo deste período, fizemos bons jogos, temos valorizado jogadores e criado uma identidade. Estamos num bom momento e confiantes. Agradeço o apoio dos adeptos", sublinhou o treinador.Em relação ao próximo compromisso da equipa, Vítor Campelos espera um encontro complicado diante de uma equipa a atravessar um bom momento no campeonato. "Será um jogo difícil, até porque se estivermos atentos a equipa do Vilafranquense fez sete pontos nos últimos três jogos. É uma equipa moralizada e teremos de estar concentrados, focados, determinados e confiantes, respeitando ao máximo o adversário", frisou, voltando a pedir uma "humildade" aos seus jogadores: "A humildade tem de estar sempre presente, temos de ser uma equipa humilde, com muito trabalho, a aplicar aquilo que temos trabalhado ao longo da semana e acreditar naquilo que fazemos."O Chaves recebe o Vilafranquense esta segunda-feira, pelas 18 horas.