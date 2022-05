Vítor Campelos: «Fomos melhores nos dois jogos e a subida é justa»

Vítor Campelos abordou a subida do Chaves à Liga Bwin após um 2-1 no agregado diante do Moreirense."Vai uma alegria imensa na alma, depois de muito desgaste emocional. Começámos a época com dificuldades, os casos de Covid-19 e as lesões. Jogamos desde novembro no fio da navalha porque tínhamos jogos em atraso e chegamos a estar com 13 pontos de atraso. Fomos resilientes e chegamos à última jornada a acreditar que podíamos subir diretamente. Não aconteceu. Tivemos de ir ao playoff, contra uma boa equipa, e creio que fomos melhores nos dois jogos e a subida é justa. Muito satisfeito pelo que conseguimos. Subida dedicada aos adeptos a quem estou muito grato", começou por dizer à Sport TV.Campelos abordou o jogo deste domingo e também deixo uma palavra solidária ao Moreirense."Na 1ª parte não estávamos a ser tão agressivos, no bom sentido, e faltou-nos coragem para ter bola. Acertámos algumas coisas ao intervalo e a segunda parte foi diferente para melhor. No jogo inteiro, houve mais domínio do Moreirense, mas as ocasiões flagrantes foram nossas. Deixo uma palavra à instituição Moreirense. Desde miúdo que vinha ver jogos do Moreirense, foi o clube que me abriu as portas na 1ª Liga. Algumas das pessoas do Moreirense são das melhores que conheci no futebol", vincou.