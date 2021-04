Vítor Campelos imbatível dá força ao sonho da subida do Chaves

Depois de um início de época atribulado e pouco consistente em termos de resultados, o Chaves parece ter conseguido dar a volta à situação. E, para tal, muito contribuiu a chegada de Vítor Campelos ao clube.





Em sete jogos ao serviço dos flavienses, o técnico ainda não conheceu o sabor da derrota. Até ao momento, sob o comando do treinador vimaranense, o Chaves somou três vitórias, duas delas nas duas últimas jornadas, e quatro empates. A regularidade que Campelos trouxe acabou por ter reflexos em termos classificativos. À 19ª jornada, o Chaves ocupava o 6º lugar e estava a sete pontos do 3º lugar, que dá acesso ao playoff de subida. Neste momento, a equipa transmontana está em 5º, a cinco pontos da Académica, 3ª classificada. No entanto, é importante notar que os estudantes já jogaram nesta jornada, pelo que um triunfo do Chaves frente ao Casa Pia coloca os ‘valentes transmontanos’ a apenas dois pontos do pódio.Nos sete jogos em que Vítor Campelos esteve à frente do Chaves, a equipa apontou oito golos e sofreu cinco. Para a visita ao reduto do Casa Pia, os flavienses não podem contar com os lesionados Luís Silva e William e com o castigado Kevin Pina.