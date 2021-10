Vítor Campelos: «Já devíamos ter ganho fora»

Vítor Cameplos mostrou-se, na antevisão à partida de amanhã no terreno do Casa Pia, confiante e satisfeito com a exibição da última jornada, onde o Chaves venceu o Penafiel por três bolas a uma. O treinador dos flavienses diz, mesmo assim, saber da qualidade dos lisboetas.





"Vão estar em campo duas boas equipas. O Casa Pia fez uma aposta forte para estar em cima, e nós também vimos de uma boa vitória e excelente exibição, e se pudermos fazer um resultado igual ou idêntico ao ano passado com eles, era o ideal", disse o técnico dos valentes transmontanos, recordando a vitória da sua turma no Estádio Pina Manique, em 2020/21 (1-2).Campelos, que já lidera o Chaves pela segunda época consecutiva, considera que o emblema de Trás-os-Montes já devia ter conquistado três pontos fora de casa. "Creio que, por aquilo que fizemos em jogos anteriores, já devíamos ter ganho fora. No entanto, se até aqui não conseguimos, estará para próximo essa conquista. É o nosso desejo", enfatizou o treinador de 46 anos, visando uma boa partida diante do Casa Pia.Para terminar, o técnico visitante revelou querer uma boa afluência de adeptos do Chaves nas bancadas de Pina Manique. "É importantíssimo tê-los por perto, porque sentimo-nos acarinhados", disse.