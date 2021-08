Vítor Campelos: «Merecemos esta vitória por toda a justiça»

O Chaves venceu o Ac. Viseu no seu terreno por 3 bolas a zero esta quinta feira, arrecadando a primeira vitória da Liga SABSEG esta temporada.





O treinador dos transmontanos, Vítor Campelos, admitiu estar "extremamente feliz" com o resultado e comportamento do plantel, devido ao recente surto de Covid, e até pela expulsão prematura de Luís Rocha."Estou muito feliz pelos jogadores, principalmente pelas contrariedades que temos tido no início da época. Alguns estavam a jogar com dois treinos, outros no banco só com um treino, e estou extremamente feliz pela resposta que deram, até porque tivemos a jogar em inferioridade numérica desde os 75 minutos".Além disso, o técnico mostrou-se contente pelos 3 pontos arrecadados, e aproveitou para dedicá-los aos adeptos flavienses."Merecemos esta vitória por toda a justiça. Como eu disse, estou feliz pelos adeptos e por brindá-los com uma vitória".Sem salientar nenhum nome em concreto, o líder dos valentes transmontanos valorizou o espírito de equipa e o facto de ter sido "uma equipa muito solidária, com muita entreajuda e muito apoio", aproveitando para motivar os jogadores, dizendo que esta partida pode ter sido uma "injecção de confiança, porque estes jogadores têm qualidade e têm de acreditar cada vez mais neles".O plantel do Chaves vai folgar neste fim-de-semana, voltando ao trabalho na segunda-feira.