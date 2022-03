Vítor Campelos obrigado a mexer peças no onze do Chaves

Devido a lesões e castigos, assim como por opção, Vítor Campelos tem tido em dificuldades para utilizar o mesmo onze em jornadas consecutivas e essa situação vai voltar a verificar-se no duelo de domingo diante do Trofense. Luís Rocha está castigado e é baixa certa no centro da defesa. Já o lateral João Correia e o médio Obiora ainda recuperam de problemas físicos e as suas utilizações são pouco prováveis.Se a ausência de João Correia será colmatada por Nuno Campos, o seu concorrente natural na posição de lateral-direito, mais incertezas são levantadas pelas indisponibilidades de Luís Rocha e Obiora, uma vez que Nuno Coelho seria o principal candidato para render ambos.A opção do técnico flaviense em relação à posição Nuno Coelho influenciará depois as restantes escolhas. No centro da defesa, a decisão será entre a experiência que o antigo jogador do Belenenses SAD oferece e a juventude de João Queirós. Caso Nuno Coelho surja a central, então o meio-campo deverá contar com um duplo pivô nas costas de João Teixeira composto por Kevin Pina em parceria com Guima ou João Mendes, já recuperado de lesão.Com estas incertezas, o Chaves visita este domingo o Trofense, pelas 18 horas, sendo já certo que os valentes transmontanos vão contar com um forte apoio nas bancadas, ultrapassada que está a barreira dos 500 bilhetes vendidos.