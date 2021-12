Vítor Campelos quer dar prenda aos adeptos: «Vencer para dar continuidade aos resultados positivos»

Moralizados com os bons resultados que têm aparecido, Vítor Campelos, técnico do Chaves, garantiu que só um triunfo amanhã frente ao Farense dará um maior significado às duas vitórias anteriores. "Já falamos internamente que estas duas vitórias só terão muito significado vencendo o jogo de amanhã. Sabemos que vamos defrontar uma equipa forte e difícil, até porque foi um dos conjuntos que apostou claramente em subir de divisão. Terá de ser um Chaves no seu melhor dia para poder levar de vencida este nosso adversário, mas é algo que queremos muito e estamos bastante confiantes para podermos fazer um bom jogo".Apesar de algumas ausências no plantel por lesões e castigos, o técnico flaviense lamenta que ainda não tenha conseguido trabalhar com o plantel completo, mas garante que isso não servirá de desculpa. "Tenho a certeza absoluta que os jogadores que jogarem amanhã vão dar uma boa resposta, até porque estão bastante motivados e confiantes. Queremos muito vencer este jogo para dar continuidade aos resultados positivos e somar três vitórias seguidas. Sabemos que se aproxima uma quadra natalícia e é extremamente importante passarmos um Natal depois de um resultado positivo", referiu.Com o Chaves a disputar o último jogo do ano em casa, Vítor Campelos lançou um apelo aos adeptos flavienses para que marquem presença no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira. "Sabemos que as condições climatéricas amanhã vão estar favoráveis para que possa vir cá muita gente e faço um apelo para eles. O vosso apoio é extremamente importante para nós para nos ajudarem a catapultar para mais uma vitória".O Chaves, 8.º classificado, recebe o conjunto do Farense, 15.º, amanhã, pelas 14h, na partida a contar para a 15.ª jornada da Liga Sabseg.