Vítor Campelos quer "espírito de conquista" frente ao FC Porto B

Com nove vitórias nas últimas dez jornadas da Liga Sabseg, o Chaves atravessa um excelente momento na temporada e terá na visita ao FC Porto B, deste domingo, mais um teste duro à sua boa forma, tal como explicou o treinador Vítor Campelos em antevisão à partida."O nosso adversário só tem uma derrota em casa, o que demonstra bem a dificuldade que vamos encontrar. Temos de estar confiantes, com um espírito positivo, de conquista e vencedor, respeitando um adversário que tem um plantel recheado de individualidades, mas queremos fazer um bom jogo e dar continuidade ao que temos feito", afirmou o técnico.Vencedores dos prémios de Melhor Defesa, Melhor Médio, Melhor Avançado, Melhor Jogador e Melhor Treinador do mês de janeiro para a Liga Portugal, os flavienses viram os seus bons resultados recentes serem reconhecido, algo que Vítor Campelos considera positivo, mas sem embandeirar em arco: "Sempre bom receber as distinções, mas os prémios mais importantes são aqueles que temos ainda por conquistar. Temos de continuar a ser a equipa que temos sido, humildes, responsáveis e comprometidos."O Chaves visita o FC Porto B este domingo, pelas 15h30.