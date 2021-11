Vítor Campelos quer primeira vitória fora de portas: «Jogadores vão dar boa resposta»

A realizar um campeonato irregular, o Chaves visita esta seguinda-feira o terreno do Nacional, duelo em que o técnico Vítor Campelos pretende somar a primeira vitória fora de portas esta época."Perspetivamos mais um jogo difícil de 2ª Liga, como todos os outros, mas encaramos com muito otimismo e queremos, respeitando o nosso adversário, conquistar os primeiros três pontos fora de casa", disse em antevisão o treino, antes de se mostrar confiante na boa resposta do seu plantel, apesar das lesões que o afetam."Tem havido algumas limitações, mas temos de nos focar naquilo que temos e estou certo de que os jogadores que jogarem vão dar uma boa resposta e fazer um bom jogo. Todos têm trabalhado bem, merecem a sua oportunidade e por isso vamos fazer um bom jogo na segunda-feira", concluiu.O encontro entre Chaves e Nacional, alusivo à 11ª jornada da Liga Sabseg, está marcado para as 18h00 desta segunda-feira.