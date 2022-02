Vítor Campelos quer um Chaves com "responsabilidade e humildade" frente ao Ac. Viseu

Uma das equipas em melhor forma na Liga Sabseg, o Chaves prepara-se agora para visitar o Ac. Viseu, em mais um jogo numa sequência de partidas que tem obrigado a formação orientada por Vítor Campelos a jogar praticamente de três em três dias. Nesse sentido, o técnico dos flavienses destaca a importância da recuperação."Estamos numa sequência de jogos muito grande e em sete dias temos três jogos. Mais do que treinar é recuperar e ajustar aspetos em termos estratégicos. Estamos a trabalhar bem e acredito que os que jogarem amanhã vão dar uma boa resposta", explicou o treinador, antes de fazer a antevisão ao duelo com os viseenses: "Vamos defrontar um adversário valoroso e que a jogar em casa tem feito bons resultados. Temos que ter muita responsabilidade, humildade e trabalhar muito para vencer esta partida que, com todo o respeito que o adversário nos merece, é o que queremos deste jogo."O Chaves visita o Ac. Viseu este sábado, pelas 15 horas, em jogo da 21ª jornada da Liga Sabseg. Para este encontro, Vítor Campelos já poderá contar com João Teixeira, que regressa após castigo.