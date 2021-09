Vítor Campelos: «Queremos dar continuidade aos bons resultados»

Depois de ter conseguido a primeira vitória no campeonato na última jornada, o Chaves procura agora dar sequência às boas performances na partida frente ao Vilafranquense, tal como explicou Vítor Campelos na antevisão do encontro.





"Temos de nos preocupar com o que queremos e vamos fazer, mas sentimo-nos cada vez mais confiantes. Os jogadores que foram às seleções chegaram apenas ontem, mas estamos a começar a ter todos os atletas disponíveis e isso permite-nos ter uma maior competitividade dentro da equipa. Estamos a preparar bem o jogo, já estamos a treinar há três meses e isso dá-nos confiança para o jogo. Respeitamos o adversário, mas queremos dar continuidade aos bons resultados", vincou o técnico.O Chaves conta com algumas baixas para esta partida, mas Vítor Campelos optou por desvalorizar a situação: "Desde que chegámos, temos a certeza que todos os jogadores sentem a importância que têm. Todos juntos somos mais fortes, mas os que vão jogar vão dar uma boa resposta, dignificar a camisola e representar bem os colegas que podem não estar disponíveis para este jogo".O início do encontro está agendado para as 11 horas deste domingo.