Vítor Campelos: «Queremos dar continuidade aos bons resultados do campeonato»

O Chaves preparou, nesta semana, a difícil deslocação ao Seixal para enfrentar o Benfica B, um adversário curioso para o técnico Vítor Campelos, porque foi contra as águias que este se estreou como treinador dos flavienses. Assim, o treinador dos transmonstanos admitiu que é um encontro difícil, mas que "tal como todos os outros jogos do campeonato", seria sempre complicado devido à competitividade das equipas da Liga Sabseg.





Abordado sobre as lesões e suspensões que têm afetado a equipa, tal como Paulinho e Guima, ambos de fora para o encontro deste domingo, o treinador da formação nortenha aproveitou para elogiar o resto dos elementos disponíveis."Foi uma semana difícil, mas otimista, porque acreditamos muito nos nossos jogadores. Estamos confiantes, merecem a nossa confiança e a forma como treinam e trabalham deixam-nos garantias de que quem queira que seja chamado ao onze inicial, vai corresponder", atirou Vítor Campelos, salientando o trabalho de equipa e a profundidade do plantel do Chaves.Por fim, o líder do Chaves admitiu que, apesar de um "encontro complicado", quer trazer pontos da melhor maneira possível: "São uma equipa de qualidade, como todas as equipas B do nosso campeonato, sabemos que vai ser doloroso mas queremos dar continuidade aos bons resultados no campeonato. Temos de respeitar o adversário e fazer um jogo para que possamos trazer um bom resultado".